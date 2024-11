Rifiuti: Valle virtuosa, "servizio resta scadente in Vda"

"Il servizio resta scadente, è necessario un cambiamento, ma per farlo ci vuole la volontà politica". Lo ha detto Paolo Meneghini, referente di Valle Virtuosa, facendo il punto sulla situazione dei rifiuti in Valle d'Aosta a 12 anni dal referendum sul pirogassificatore.

Tante le criticità evidenziate: dalla trasformazione dei rifiuti in risorse all'applicazione del nuovo piano dei rifiuti. Inoltre - ha aggiunto - "la raccolta differenziata dell'organico è inadeguata, la frammentazione dei subAto aumenta i costi e peggiora il servizio, la Regione non coordina i subAto, il preta a porta non è abbastanza diffuso, la discarica continua a crescere ed è necessario un monitoraggio mensile, e occorre adeguare il sistema tariffario e creare un centro di smaltimento più moderno". Secondo Valle Virtuosa "le inefficienze del servizio regionale non possono più essere scaricate sull'ambiente e finiscono in tariffa, i valdostani pagano più del dovuto per un servizio scadente ".

Infine Ernesto Pison ha parlato della discarica di Pompiod, ribadendo che "ci sono tutte le condizioni perché in quel luogo non debba esserci una struttura del genere, dalla vicinanza alle case al turismo, ma alla regione sembra che vada bene così e che Pompiod e Chalamy siano destinate agli inerti di alta e bassa valle".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA