Rassemblement valdotain, "vogliamo ridare centralità a Vda"

"Vogliamo ridare alla Valle d'Aosta una centralità nel panorama politico nazionale non per vezzo ma per attrarre investimenti e destinare risorse sulla base di un progetto di Regione alpina che è andato via via scadendo in questi ultimi anni di autonomismo e progressismo di comodo. Per dare sostanza a questa idea ci siamo proposti come quella forza tranquilla che intende raccogliere attorno a sé tutti coloro i quali pensano che la frase 'Voir clair et vouloir vivre' debba tornare ad essere un modo di agire e non soltanto una scritta sulla facciata di Palazzo Deffeyes". E' quanto si legge in una nota di Rassemblement valdotain che celebra in questi giorni il primo anno di vita.

"Dodici mesi di frenetica attività - prosegue - passati formando i gruppi territoriali, organizzando in tutta la Valle serate informative riguardo alla proposta di legge della zona franca montana. Abbiamo vissuto con entusiasmo l'esperienza delle Elezioni europee che ha visto Rassemblement valdôtain candidare Stefano Aggravi e Martina Lombard, e porsi come unica e vera voce autonomista nel panorama delle candidature. Ci siamo aperti al mondo federalista del nord Italia consolidando e rinfocolando i rapporti con quei movimenti che si sono riconosciuti nel nostro modello di autonomismo e federalismo 'pragmatico' su basi non solo ideologiche. In tal senso si è mosso anche l'impegno dei nostri consiglieri regionali che hanno presentato numerose iniziative legislative per agevolare e semplificare l'azione amministrativa, per rendere più equa e solidale la contribuzione fiscale e le pratiche di finanziamento, per rendere meno opinabili le leggi e più snelli i rapporti tra i cittadini ed il mondo imprenditoriale".



