Scuola, 235 studenti sugli sci con 'Zig zagando d'inverno'

Sono 235 i giovani valdostani di seconda e terza superiore che, accompagnati dai loro docenti e da maestri di sci, parteciperanno all'iniziativa 'Zig zagando d'inverno: studenti valdostani sulla neve!', che prevede cinque diverse giornate dedicate alla pratica dello sci in Valle d'Aosta.

"L'obiettivo vuole essere l'insegnamento dello sport come pratica sana, occasione di apprendimento di tecniche e del senso delle regole, ma anche la proposta di un momento aggregativo e di sensibilizzazione dei giovani nei confronti del territorio", ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione l'assessore regionale al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz.

A Pila si svolgeranno tre delle cinque giornate: due - il 19 dicembre con sei maestri di sci e 45 studenti di tre classi dell'Institut Agricole Régional e il 21 dicembre con 12 maestri di sci e 76 studenti di quattro classi del Liceo Maria Adelaide di Aosta - dedicate al solo sci alpino e la terza, il 18 febbraio, anche alla pratica dello snowboard, con tre maestri di sci e 30 studenti di due classi del 'Manzetti' di Aosta. Altri 18 studenti di una classe della stessa istituzione saranno sulle nevi di Flassin il 6 febbraio, con tre maestri di sci, per dedicarsi allo sci nordico. Sci alpino e snowboard saranno le discipline praticabili da 66 studenti di quattro classi dell'Isiltp di Verrès il 20 dicembre a Torgnon, accompagnati da otto maestri di sci.

L'iniziativa rientra nel progetto 'Giovani valdostani in montagna', finanziata dallo Stato e dalla Regione, che prevede diversi interventi il per il prossimo inverno e la prossima estate.



