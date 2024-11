Cittadinanzattiva, incremento Tari record in Valle d'Aosta

Aumenta del 20,3% rispetto al 2023 - l'aumento maggiore tra le regioni italiane - la spesa sostenuta da una famiglia valdostana per la tariffa dei rifiuti: in media nel 2024 è di 365 euro rispetto ai 303 euro dello scorso anno.

La seconda regione per incremento più ampio della Tari è la Basilicata (+6,3%). A livello medio nazionale la spesa si attesta sui 329 euro, con un aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente. I dati emergono dal Rapporto 2024 dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva.

Il Trentino-Alto Adige è la regione più economica (203 euro), mentre la Puglia è la più cara (426,50 euro con un aumento di oltre il 4% rispetto all'anno precedente) "L'indagine - fa sapere in una nota Cittadinanzattiva - ha interessato le tariffe rifiuti applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2024, e ha preso come riferimento una famiglia tipo composta da tre persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri. I costi rilevati sono comprensivi di Iva (ove applicata) e di addizionali provinciali".

Nell'anno 2022 la produzione pro capite di rifiuti urbani in Valle d'Aosta è stata di 616,1 chilogrammi e la raccolta differenziata si è attestata al 66,1%; nel solo capoluogo regionale i dati sono rispettivamente di 491,5 chilogrammi e 69,2%.



