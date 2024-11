Testolin, essenziali i vigili del fuoco volontari

Si terrà domenica prossima a partire dalle 9.45, all'auditorium di Aymavilles, l'assemblea annuale del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

"L'assemblea annuale è l'occasione per confermare a tutti i vigili del fuoco volontari il giusto riconoscimento per il loro costante impegno quale componente essenziale del nostro sistema di protezione civile regionale e rappresenta un momento importante per fare il punto delle iniziative da attuarsi per una maggiore valorizzazione dei volontari stessi", dichiara il presidente della Regione, Renzo Testolin.

Il programma dell'evento prevede la cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza e dei riconoscimenti per anzianità di servizio e la dimostrazione dei gruppi giovanili e dei vigili del fuoco. Interverranno Testolin e il presidente del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Gian Marco Grange.

"Domenica - prosegue il presidente della Regione - inaugureremo la nuova sede di Aymavilles, intitolata a Elio Gontier, primo Presidente del Corpo dei volontari. Elio non mancava di sottolineare come il Corpo dei vigili del fuoco volontari fosse essenziale per il sistema di protezione civile, proprio perché espressione diretta del territorio e per la sua tradizione, profondamente radicata, di attenzione verso gli altri: un concetto che ancora oggi rimane attuale, oltre a costituire un virtuoso esempio dello spirito di sussidiarietà della nostra comunità".

La componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è attualmente composta da 1.333 unità: 675 vigili operativi, 209 vigili idonei all'incarico di caposquadra, 149 vigili di supporto, 29 vigili aspiranti. Fanno parte del Corpo anche 118 allievi dei gruppi giovanili e 141 vigili onorari. Nel corso dell'anno sono 29 i vigili aspiranti che hanno ottenuto la qualifica di vigili volontari operativi, dopo aver completato il percorso formativo.



