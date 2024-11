Confindustria Valle d'Aosta, solidarietà a Orsini

"Imbrattare con il colore del sangue un'immagine di Emanuele Orsini, è un atto vile. Non possiamo accettarlo, e Confindustria Valle d'Aosta esprime la sua piena e completa solidarietà al nostro presidente confederale, così come alle forze dell'ordine coinvolte negli scontri odierni in varie città d'Italia. Il diritto a manifestare è garantito nella Costituzione, così come quello al lavoro che le oltre centomila aziende di Confindustria garantiscono ogni giorno a milioni di italiani". Così Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, in merito a quanto avvenuto nei cortei di oggi in varie città italiane, nel corso dei quali sono stati esposti anche cartelli e immagini rappresentanti i vertici della confederazione degli imprenditori.



