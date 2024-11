Scialpinismo, Crevacol si prepara a ospitare i futuri campioni

Le nevi di Crevacol, a Saint-Rhémy-en-Bosses, ospiteranno le prove di Coppa del Mondo Ismf giovanile dal 20 al 22 dicembre.

Le giovani promesse dello scialpinismo, under 18 e under 20, si sfideranno in due prove: sabato 21 dicembre andrà in scena la Sprint Race, test di velocità e agilità, mentre domenica sarà la volta della Vertical Race, una scalata verticale contro il tempo. La zona Arp du Jeu, cuore pulsante della manifestazione, farà da base per le partenze e l'arrivo delle gare.

Oltre alle competizioni internazionali, domenica mattina è in programma una prova promozionale 'open' dedicata a tutti gli atleti dai 18 anni in su, che si svolgerà sul percorso della Vertical Race. Un'occasione per confrontarsi con i migliori giovani scialpinisti e vivere l'emozione della gara.

Questo evento internazionale è organizzato dallo Sci Club Gran San Bernardo in collaborazione con le amministrazioni comunali di Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint Oyen e Etroubles, con l'obiettivo di promuovere lo sport e il territorio montano.

Gli atleti under 18 e under 20 interessati a partecipare alla Coppa del mondo giovanile Ismf devono iscriversi attraverso le rispettive federazioni nazionali ed essere in possesso della licenza Ismf A o B.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA