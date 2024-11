Il Marché Vert Noël esordisce in piazza Chanoux con 42 chalet

"Nel tempo il successo del Marché Vert Noël è sempre cresciuto e quest'anno andiamo ad occupare la piazza con 42 chalet". Così l'assessora comunale di Aosta allo Sviluppo economico e promozione turistica, Alina Sapinet, presentando l'edizione 2024/2025 del mercatino di Natale di Aosta. Dal 23 novembre al 6 gennaio la ricostruzione del villaggio alpino - realizzata anche grazie all'assessorato regionale all'Agricoltura e risorse naturali - troverà infatti spazio per la prima volta nel 'salotto buono' della città.

Il numero di casette di legno è aumentato del 40% rispetto alla passata edizione, quando il Marché Vert Noël era invece diffuso in tre piazze più piccole. Anche quest'anno l'evento - "il secondo della Regione come affluenza dopo la Fiera di Sant'Orso" - mantiene un legame con diversi siti del centro storico, attraverso allestimenti e videoproiezioni a tema, ma non solo.

In piazza Chanoux - ha spiegato Andrea Facchin, della società Promec di Bollate, project manager della manifestazione - sarà ricreato un cielo stellato sopra gli chalet, la videoproiezione dell'albero parlante introdotta lo scorso anno tornerà in quest'edizione all'Arco d'Augusto, dove ci sarà anche la casetta di Babbo Natale. Il tema di quest'anno sarà 'animali del bosco', declinato sotto diversi aspetti. La suggestiva stella cometa illuminata verrà sistemata in piazza della Cattedrale.

La conferenza stampa di presentazione del Marché Vert Noël

"Il Marché Vert Noël cresce, il lavoro è corale. La sua apertura cade nelle stesse settimane in cui - ha detto Roberto Sapia, presidente della Chambre valdôtaine - partirà la stagione dello sci ed è la prima avvisaglia di come potrà essere l'inverno. L'idea di quest'anno è stata di illuminare il parco Emilio Lussu. A nostro parere ha le potenzialità per rendere ancora più bello il centro di Aosta" e, vista la sua vicinanza con piazza Manzetti, dove arrivano i bus sostitutivi della ferrovia, "potrà accompagnare i nostri ospiti verso piazza Chanoux". Nel parco, oltre all'illuminazione, "ci sono più di 11 installazioni, oltre all'illuminazione di viale Conseil des commis, quattro o cinque punti giganti per i selfie".

"L'amministrazione regionale è vicina perché crede in questo tipo di attività: tutte le strutture sono impegnate per rendere accogliente e all'altezza il salotto buono della città", ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo e al commercio, Giulio Grosjacques.

"Per Cva - ha dichiarato Enrico De Girolamo, direttore generale della società - è un grande piacere poter confermare il supporto a questo evento".

Anche quest'anno il mercatino di Natale ha ottenuto la 'Label Ecoaction - Legambiente 2024.029' che ne certifica il basso impatto ambientale. La comunicazione di quest'edizione comprende anche le pagine social del Marché Vert Noël.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA