Testolin, bilancio sarà il test di tenuta della maggioranza

"Se si dovessero verificare delle situazioni di imbarazzo amministrativo per la prosecuzione del programma di governo che abbiamo sottoscritto, allora si faranno ulteriori valutazioni. Il bilancio sarà un documento che darà il polso della situazione in merito agli intendimenti della maggioranza regionale e l'univocità di direzione che dovrà esserci per portare a termine gli impegni assunti nei confronti della popolazione". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, rispondendo in aula a due interrogazioni - una della Lega Vda e una di Forza Italia - sulla nascita di una nuova coalizione politica regionale.

"Non credo che ci siano grosse verifiche politiche o situazioni da analizzare - ha aggiunto - quando una maggioranza trova una convergenza e una comunità d'intenti sul bilancio, che è l'atto politico per eccellenza e che abbiamo depositato in Consiglio.

Per il resto non ho parlato di inopportunità, bensì di prematurità di un percorso: i percorsi sono tutti possibili ma sovente le tempistiche di attivazione hanno una importanza capitale. Rimangono comunque dinamiche da analizzare all'interno dei movimenti politici".

"Quindi secondo il Presidente - ha replicato Mauro Baccega (Forza Italia) - non ci sono problemi politici e possiamo affrontare il bilancio serenamente? E' un accordo dove vediamo un piede in due scarpe: chi è all'opposizione trova spazio nella maggioranza progressista o chi è in maggioranza darà le dimissioni da Assessore? Qui ci sono tutti i presupposti per andare a votare prima della scadenza". Per Erik Lavy (Lega Vda) "questo accordo è una vera e propria mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Testolin, forse anche in virtù di alcuni suoi atteggiamenti troppo accentratori e anche arroganti.

Ma rimane un dubbio: il Presidente ha veramente ostacolato questa operazione? Infatti, ora avrà un pretesto per andare finalmente ad elezioni anticipate al fine di fare di nuovo il Presidente nella prossima Legislatura".



