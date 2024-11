Frontdoc, 'prendiamo le distanze da ogni forma di violenza'

"Il personale del festival è intervenuto prontamente per bloccare le possibili violenze, dialogando con le parti. Il direttore tecnico in concerto con la direzione artistica ha chiamato le forze dell'ordine per porre fine a ogni incidente. I membri di Frontdoc, in alcun modo collegati a quanto sfortunatamente accaduto, condannano e prendono le distanze da ogni forma di violenza e di discriminazione". Così in una nota l'organizzazione del festival cinematografico Frontdoc, nella cui serata conclusiva, sabato scorso ad Aosta, sarebbero stati aggrediti due esponenti valdostani di Fratelli d'Italia, il coordinatore cittadino, Lorenzo Aiello, e il consigliere comunale di Saint-Pierre, Armando Mascaro.

"Frontdoc - si legge - è rammaricato per l'accaduto e per il fatto che una festa all'insegna del cinema e dello stare insieme diventi un'occasione di tensioni, in disaccordo con lo spirito inclusivo, partecipativo e democratico che caratterizza la nostra manifestazione che da sempre promuove i valori costituzionali e del confronto civile".



