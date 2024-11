Cogne acciai speciali finalizza l'acquisizione di Mannesmann Stainless Tubes

Con l'ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutte le autorità competenti, ieri Cogne Acciai Speciali (Cas), con sede ad Aosta e dal dicembre 2022 parte del gruppo taiwanese Walsin Lihwa, ha finalizzato l'acquisizione di Mannesmann Stainless Tubes Gmbh da Salzgitter Ag.

"Mannesmann Stainless Tubes, con società controllate e stabilimenti operativi in Germania, Francia, Italia e Stati Uniti, produce e commercializza tubi senza saldatura in acciaio inossidabile ed in lega di nichel, con una presenza globale e una base di clienti di prim'ordine", scrive Cas in una nota.

L'accordo per l'acquisizione era stato firmato nel febbraio scorso.

Massimiliano Burelli, amministratore delegato di Cogne Acciai Speciali, dichiara: "Con questa nuova acquisizione concretizziamo un ulteriore step della nostra strategia, che ci porta in dote un player storico nel mercato del tubo senza saldatura, la cui integrazione a monte con Cogne lo renderà ancora più competitivo. Con l'ingresso nel Gruppo, la società verrà ri-denominata Ddv per rafforzare le condizioni di eccellenza e di imprenditorialità che la hanno fatta grande." Cogne Acciai Speciali è stata supportata dall'avvocato Vittorio Noseda e il suo team di Advant-Nctm.



