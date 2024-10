'I carabinieri e i giovani', presentato il calendario 2025 dell'Arma

E' dedicato ai giovani lo storico calendario dei carabinieri giunto alla sua 92/a edizione, presentato oggi, presso la caserma del Gruppo Aosta, dal colonnello Maurizio Pinardi. Le 12 tavole che compongono il calendario 2025 dal titolo 'I carabinieri e i giovani' sono state realizzate da Marco Lodola mentre i testi, che accompagnano le opere grafiche, sono di Maurizio de Giovanni. ''I testi - spiega il colonnello Pinardi - sono un dialogo epistolare tra il maresciallo di una stazione, rimasto vedovo, e il figlio. Il padre utilizza come chiave di dialogo alcuni racconti del suo lavoro per parlare di tematiche come il bullismo, la violenza di genere o le dipendenze''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA