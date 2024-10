Usl, nel report Agenas buoni risultati dell'ospedale Parini

Nel report Agenas sul Programma nazionale esiti (Pne) 2024, riferito all'attività ospedaliera dell'anno scorso e presentato oggi, l'Ospedale regionale di Aosta ottiene "buoni risultati, e in miglioramento, per quanto riguarda la Neurologia e la Pneumologia (le mortalità a 30 giorni dopo l'Ictus e quella dopo la Broncopneumopatia cronica ostruttiva sono quasi la metà rispetto alla media italiana)". Lo segnala l'Usl della Valle d'Aosta. La Cardiologia si conferma in "'verde scuro'" (ottimale) per l'alta capacità di trattare i pazienti attraverso l'intervento di angioplastica entro 90 minuti dall'infarto".

In sintesi, emergono risultati ottimali per quanto riguarda l'aspetto cardiocircolatorio, respiratorio e nervoso, nella media per la nefrologia, bassi per quello ostemuscolare, gravidanze e parto, critici per chirurgia generale e chirurgia oncologica. Tuttavia, sottolinea l'Usl, "il quadro complessivo risente negativamente degli effetti dei volumi di attività connessi alla demografia della Valle d'Aosta. Depurato degli indicatori sui volumi di attività e basati solo sui risultati di salute delle prestazioni, il quadro" cambia. In questo caso nessun settore sarebbe critico, a livello basso si troverebbero 'gravidanza e parto' e 'chirurgia generale', a livello medio i settori di nefrologia e osteomuscolare e a livello ottimale gli altri quattro ambiti (cardiocircolatorio, respiratorio, nervoso, chirurgia oncologica).



