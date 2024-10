Testolin, "affrettata la nascita del centro autonomista "

La nascita del centro autonomista in Valle d'Aosta "riguarda la vita della giunta nel momento in cui si creino delle anomalie. Al momento nulla è definito, dal punto di vista politico: io capisco che ci sia la necessità di mettere insieme le forze per programmare le prossime elezioni; penso che stia ai diversi movimenti trovare una giustificazione per l'esplosione di questo movimento, in questo momento e non magari tra qualche mese, come sarebbe stato più confacente ai bisogni di evoluzione che ci sono all'interno di raggruppamenti che dovranno trovare un percorso per le prossime elezioni e comunali e regionali. Penso che questa sia una valutazione che esce dal campo dell'amministrazione tout court, ma che invade il territorio dei movimenti che, così come già programmato, immagino dovranno confrontarsi sul prosieguo". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo alle domande dei cronisti in merito all'annuncio della nascita del centro autonomista in Valle d'Aosta. Nessun commento invece da parte dell'assessore Carlo Marzi, il cui movimento - "Stella alpina" - fa parte proprio del centro autonomista assieme ad altre forze, tutte in questo momento all'opposizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA