Flc Cgil, giovedì sciopero della scuola e dell'università

Per l'intera giornata del prossimo giovedì 31 ottobre la Flc Cgil ha proclamato lo sciopero di tutto il personale del comparto istruzione e ricerca - settori scuola, università, ricerca, Afam - dei docenti universitari Afam e del personale delle scuole paritarie con contratto Aninsei.

Il sindacato di categoria intende protestare "contro l'inerzia del governo" e per rivendicare: il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-24 con risorse adeguate a mantenere il potere d'acquisto delle retribuzioni rispetto all'inflazione del triennio2022-2024 (lo stanziamento previsto dal governo è del 5,78% a fronte dell'inflazione Ipca che si attesta al 17,3%); la salvaguardia della dimensione nazionale del contratto collettivo nazionale di lavoro; la riconduzione al Ccnl di tutte le materie di natura contrattuale, dall'utilizzo delle risorse economiche all'ordinamento professionale, ai percorsi di valorizzazione e stabilizzazione dei precari e contro "l'uso abusivo di successivi contratti e rapporti di lavoro a termine".

Nella giornata di sciopero, Flc Cgil Valle d'Aosta organizza un'assemblea aperta presso la sede della Cgil ad Aosta, via Binel 24, dalle 9.30 alle ore 12 per approfondire i temi dello sciopero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA