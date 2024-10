Rini, "noi siamo i veri autonomisti"

"In questa sala ci sono i veri autonomisti, noi siamo i veri autonomisti e lo siamo perché l'autonomia va esercitata attraverso fatti concreti, attraverso la presentazione a Roma di disegni di legge, emendamenti e atti e non sbandierata soltanto a parole. Questa è l'enorme differenza tra noi e gli altri: noi in questi due anni di governo abbiamo saputo incidere per la Valle d'Aosta, sfruttando il fatto di poter contare su un dialogo e su un confronto diretto con vice premier e ministri. E questo oggettivamente sta facendo la differenza". Così Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia Valle d'Aosta, durante l'evento 'Due anni di Governo Meloni: l'Italia torna a correre', organizzato dal Centrodestra unito per la Valle d'Aosta con la partecipazione, tra gli altri, del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA