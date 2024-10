Acqua non potabile a La Thuile, scatta il divieto di consumo

L'analisi del campionamento al fontanile del municipio da parte dell'Usl ha avuto un esito "non conforme" e così a La Thuile, in "attesa di ulteriori verifiche", è scattato il divieto di consumo dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale.

Sono vietati in particolare l'uso potabile, quello per l'igiene dentale e l'impiego per la "preparazione di alimenti in cui l'acqua sia ingrediente significativo, a contatto con l'alimento per tempi prolungati", si legge nell'ordinanza del sindaco, Mathieu Ferraris. E' invece ammesso, tra l'altro, l'uso per la "cottura e preparazione di alimenti in cui l'acqua non sia ingrediente significativo, previa bollitura".



