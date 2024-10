Violenza sessuale su minorenne, svolto l'incidente probatorio

Si è tenuto nei giorni scorsi, davanti al gip del tribunale Aosta Davide Paladino, l'incidente probatorio per una presunta violenza sessuale ai danni di una quindicenne italiana proveniente da un'altra regione. Per questi fatti è già stato arrestato un cittadino marocchino di 30 anni, che si trova tuttora in carcere. La ragazzina ha raccontato al magistrato la sua versione dei fatti.

L'episodio risale al 17 agosto scorso ed è avvenuto in un comune dell'alta Valle. L'uomo, che lavorava in un albergo della zona, era stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato accusato dalla ragazzina di aver cercato con la violenza di avere un rapporto sessuale con lei.

L'adolescente aveva litigato con i genitori ed era uscita di casa. La sera, intorno alle 21, era quindi stata sorpresa dalla pioggia e l'uomo le aveva offerto un asciugamano. Era poi riuscito a farla salire in casa e lì - ha raccontato la quindicenne - avrebbe tentato di violentarla. La ragazza era prima scappata in bagno, dove lui l'aveva raggiunta, poi era nuovamente riuscita a divincolarsi e infine a fuggire dall'appartamento. Arrivata a casa aveva raccontato l'accaduto alla sorella e poi ai genitori, che avevano immediatamente sporto denuncia.

Le indagini sono coordinate dal pm Manlio D'Ambrosi.



