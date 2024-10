Danni da alluvione, domande contributo entro il 29 novembre

E' fissato per venerdì 29 novembre il termine per la presentazione delle domande di contributo (e annesse perizie asseverate) da parte dei privati e delle attività produttive che hanno subito danni diretti conseguenti agli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno scorsi. Lo ricorda, in una nota, il Dipartimento della protezione civile e dei vigili del fuoco.

"Dopo la prima scadenza dello scorso 10 ottobre, data ultima per la presentazione delle domande di concessione delle prime misure di sostegno secondo la disciplina e gli indirizzi nazionali, tale invito - si legge - è rivolto a coloro che non hanno ancora fatto richiesta ma anche a coloro che hanno presentato la domanda senza allegare l'obbligatoria perizia asseverata sui danni subìti agli immobili, alle pertinenze e ai beni mobili registrati secondo quanto regolamentato in applicazione della legge regionale di protezione civile 5/2001".

Si ricorda inoltre che "ai fini del riconoscimento di contributo per i danni subìti ai beni mobili registrati (auto, moto, caravan, eccetera) è necessario che la perizia riporti la valutazione Eurotax del veicolo alla data degli eventi calamitosi e che, in caso di avvenuta rottamazione, sia presentato il certificato della stessa".

I moduli di richiesta possono essere scaricati alla pagina web dedicata all'evento alluvionale raggiungibile al seguente link: https://protezionecivile.regione.vda.it/it/moduli-contributi-e-r icognizione-danni.



