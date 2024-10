Aosta, sì al progetto da 39 milioni per la scuola San Francesco

Il Consiglio comunale di Aosta ha approvato con 18 voti favorevoli, otto contrari e un non votante il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di miglioramento sismico e di riqualificazione anche energetica della scuola San Francesco.

Il costo totale previsto è di 38 milioni 923 mila euro. Le varie fasi progettuali "saranno attivate - si legge nella delibera approvata - compatibilmente con le risorse finanziarie che l'amministrazione riuscirà a reperire, nell'ambito dell'edilizia scolastica, accedendo a proprie risorse interne e/o a finanziamenti regionali, nazionali ed europei".

Infatti "è stata prevista la possibilità di realizzare i lavori per fasi successive (lotti A, B e C) e con apprestamenti di sicurezza tali da poter permettere la continuazione delle attività didattiche, anche in presenza di lavorazioni di cantiere, sui due lotti che non sono oggetto di lavorazione".

Inoltre come prescritto dalla Soprintendenza per i Beni culturali, sarà anche valutata "la possibilità di rendere fruibili e valorizzare le strutture murarie di epoca romana ad oggi presenti sotto il cortile della scuola, dove sono conservati i resti monumentali del principale impianto termale della colonia di Augusta Praetoria".



