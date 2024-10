Taxisti e Ztl ad Aosta, incontro con amministratori comunali

Per "analizzare le problematiche relative all'applicazione del nuovo regolamento per l'accesso da parte di Taxi e Ncc alle Ztl della città di Aosta e per trovare il modo di risolvere la situazione" i rappresentanti della Cna Valle d'Aosta hanno incontrato agli amministratori comunali.

Erano presenti il presidente di Cna Valle d'Aosta Andrea Caruso, il rappresentante dei tassisti della Valle d'Aosta David Meneghetti, il sindaco di Aosta Gianni Nuti, la vicesindaca Josette Borre, l'assessore all'Ambiente, alla Pianificazione territoriale e alla Mobilità Loris Sartore e l'assessora allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport Alina Sapinet.

"Nel corso dell'appuntamento - spiega Andrea Caruso - abbiamo illustrato le criticità rilevate da taxisti e Ncc per l'accesso alle Ztl di Aosta e le nostre perplessità sul regolamento. Gli amministratori ci hanno ascoltato, rassicurandoci sul fatto che si adopereranno per intervenire e risolvere le problematiche nel più breve tempo possibile. Abbiamo trovato da parte degli amministratori grande disponibilità all'ascolto con uno spirito costruttivo e propositivo. Crediamo che questo sia un primo passo importante che ci porterà nella direzione di un dialogo aperto a 360 gradi sui diversi problemi delle categorie che la nostra associazione rappresenta".



