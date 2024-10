''Conosci i tuoi diritti'', ciclo di incontri promosso da Cgil

Ricreare un clima di fiducia tra i cittadini e la sanità valdostana: è l'obiettivo del ciclo di incontri organizzati dalla Cgil e da Federconsumatori, dal titolo ''Conosci i tuoi diritti''.

Il segretario del comparto pubblico del sindacato, Igor De Belli, sottolinea: ''In un momento così difficile per la sanità pubblica valdostana bisogna tornare a promuovere la fiducia nei cittadini e per questo abbiamo pensato di organizzare una serie di incontri per parlare di diritti e doveri''. Si parte venerdì 25 ottobre nella sede Cgil di via Binel, ad Aosta, alle 16, con ''Il diritto alla salute e di diritti del paziente\cittadino'', con l'avvocato Fabio Licata; gli altri sono in calendario per il 22 novembre e il 13 dicembre, l'ultimo il 25 gennaio.

''Questi incontri - spiega Bruno Albertinelli, di Federconsumatori - vogliono essere dei momenti dove si spiegano ai cittadini i loro diritti, ma anche i percorsi più giusti da intraprendere se ci si sente lesi. Ma soprattutto il nostro obiettivo è quello di abbassare la litigiosità che c'è in sanità. Perché solo con un percorso di rivalutazione della sanità pubblica si possono risolvere i problemi che indubbiamente ci sono e sono tanti''. Anche per Domenico Falcomatà (Pensionati Cgil) gli incontri vogliono mettere al ''centro i diritti dei cittadini, soprattutto quelli di cui spesso non si ha consapevolezza". "Continueremo a batterci - ha concluso - perché la sanità pubblica rimanga un diritto fondamentale per tutti e tutte''.



