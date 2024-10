Centrodestra valdostano celebra due anni di Governo Meloni

"Sono passati due anni e mezzo dall'insediamento del Governo di Centrodestra dopo la vittoria alle elezioni politiche di settembre 2022. Due anni in cui il consenso nell'esecutivo ha continuato a crescere: un dato che la dice lunga, anzi lunghissima, sulla fiducia che il Paese ripone nel presidente del Consiglio e della sua squadra". Lo dichiarano i coordinatori regionali Alberto Zucchi (Fratelli d'Italia), Emily Rini (Forza Italia), Piero Vicquery (Udc), Orlando Navarra (Noi Moderati) e Marialice Boldi (Lega Vda) annunciando un evento per celebrare i risultati ottenuti dal Governo Meloni a due anni dal suo insediamento. Evento che si svolgerà giovedì 24 ottobre nella sala Bcc di Aosta, a partire dalle 20.30. Saranno presenti, tra gli altri, il ministro Paolo Zangrillo, il presidente dei Senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, e la senatrice valdostana Nicoletta Spelgatti (Lega). "Il lavoro non è finito - concludono i coordinatori del centrodestra valdostano - e continueremo a lavorare con determinazione, a testa alta, per realizzare il nostro programma e aiutare l'Italia a crescere, diventare forte, credibile e rispettata".



