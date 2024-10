Cogne acciai speciali main sponsor della Sbk basket school

La Cogne acciai speciali ha annunciato una nuova partnership con la Sbk basket school: quest'anno, oltre al settore minibasket, l'azienda siderurgica sosterrà anche la squadra di baskin (basket inclusivo), iscritta al campionato interregionale e guidata da mister Kevin Olivotto.

Per la stagione 2024/2025, la Cogne acciai Speciali sarà lo sponsor principale sia della squadra di baskin sia delle otto squadre del settore minibasket. Tutte porteranno il nome 'Cogne acciai speciali Sbk'.

"Questo nuovo accordo rappresenta un passo in avanti della nostra azienda verso l'inclusione sociale e lo sport accessibile a tutti", scrive Cas in una nota.

In qualità di 'main sponsor', Cogne acciai speciali garantirà il sostegno finanziario necessario per permettere alla squadra valdostana di baskin di iscriversi al campionato interregionale.

Inoltre Cas "non si limiterà solamente a sostenere economicamente il progetto, ma promuoverà attivamente l'iniziativa, mettendo a disposizione le risorse comunicative per far conoscere il baskin ad un pubblico sempre più vasto, sensibilizzando prima di tutto i nostri dipendenti e le loro famiglie".



