Edilizia scolastica, dal Cpel sì alla delibera ma con osservazioni

Valutare l'ammissione a finanziamento per interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico anche degli edifici senza vincolo della Soprintendenza per i beni e le attività culturali: è la richiesta alla Regione avanzata dall'assemblea del Cpel in merito proposta di deliberazione della giunta regionale sui criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti - di cui all'articolo 7 della legge regionale 7/2024 (variazione al bilancio) - per interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali.

I rappresentanti degli enti locali hanno infatti espresso parere favorevole ma con osservazioni, tra cui anche l'auspicio, per il futuro, di una programmazione delle attività che conceda più tempo per la predisposizione delle istanze da parte delle amministrazioni.



