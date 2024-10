Comune di Valtournenche, "illegittimo registrare il marchio Cervinia"

Il Comune di Valtournenche ritiene una "iniziativa del tutto illegittima nonché gravemente lesiva dei propri interessi e diritti, come anche di quelli dell'intera collettività" la registrazione dei marchi 'Breuil-Cervinia' e 'Cervinia' da parte di due privati e per questo ha deciso di agire "in giudizio al fine di tutelare i propri interessi, notificando in data 14 ottobre un atto di citazione". Secondo il Comune - si legge in una nota - si tratta di "registrazioni affette da plurime ragioni di nullità ed è in ogni caso radicalmente infondata la pretesa di tali soggetti affinché il Comune cessi l'uso dei toponimi in questione". L'incarico è stato affidato agli avvocati Giovanni Guglielmetti, Gianpiero Succi e Pasquale Tammaro.

La vicenda nasce con il caso del cambio del nome di Cervinia - frazione del Comune di Valtournenche - divampato nel dicembre scorso: prima le polemiche per il nuovo toponimo 'Le Breuil', deciso nella primavera 2023 dal Consiglio comunale, poi il passo indietro annunciato per tornare al toponimo 'Breuil-Cervinia', con un iter burocratico che però non è ancora concluso. Nel frattempo Claudio Salto e Mauro Collomb, il primo commerciante e il secondo maestro di sci e guida alpina, entrambi di La Thuile, hanno chiesto e ottenuto l'attribuzione dei due marchi da parte dell'ufficio italiano brevetti e marchi del ministero delle Imprese. A settembre è poi partita la diffida al Comune di Valtournenche.



