Yoga per persone con disabilità e anziani, progetto Rotary Club

Un progetto pilota per avvicinare i ragazzi con disabilità e gli anziani alla pratica dello yoga, disciplina capace di unire e armonizzare mente e corpo. È questo l'obiettivo dell'iniziativa lanciata dal Rotary Club Aosta, in collaborazione con il Rotary Club Courmayeur - Valdigne, con il Rotaract Club Mont Blanc - Vallée d'Aoste e con l'Inner Wheel Aosta Centenario e con il supporto del Distretto Rotary 2031 del Piemonte Nord e Valle d'Aosta.

Partito nei giorni scorsi, il progetto propone due incontri a settimana, il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 13, nei locali della palestra Disval di Aosta. Gli appuntamenti sono aperti a tutti, cercando di creare uno spazio adatto a ogni tipo di esigenza. Le lezioni di yoga sono gratuite e vengono tenute dall'insegnante Alice Ravello, con il supporto della logopedista Daniela Nardo. Inoltre, sarà anche presente un esperto che seguirà le persone con sindrome dello spettro autistico.

"Il progetto vuole contribuire all'inclusione dei ragazzi con disabilità e degli anziani, che di solito rimangono soli - dice Vittorio Sassolini, presidente del Rotary Club Aosta -.

L'obiettivo è quello di farli uscire dal loro contesto e far provare loro qualcosa di nuovo. È stato dimostrato che lo yoga e la meditazione in generale portano dei benefici a tutto campo".





