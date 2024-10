Torna il Trofeo 7 torri, partenza e arrivo all'Arco d'Augusto

Torna con una novità l'appuntamento con il Trofeo 7 Torri, la staffetta podistica della città di Aosta che lambisce le vestigia della città romana di Augusta Prætoria: quest'anno il 'Villaggio', sede di partenza e arrivo, si sposta da piazza Chanoux, sede del Marché Vert Noël, nell'area dell'Arco d'Augusto. La competizione festeggia la sua 37/a edizione con l'appuntamento previsto per la mattina di domenica 27 ottobre.

Quella in programma è la 'classica' di autunno e di chiusura del calendario dell'atletica su strada, i cui numeri sono in crescita negli ultimi anni: nel 2023 sono stati sfiorati i 500 iscritti (per l'esattezza 492), mentre nel 2017 ancora non si raggiungevano i 300 concorrenti (282).

Per gli assoluti (competitivi e non) due le prove in programma: la 3x500 metri e la prova regina, la 3x4 chilometri, dai 16 anni in su per i tesserati Fidal, dai 18 anni per i non competitivi. Alle 9,45 saranno sulla linea di partenza i primi frazionisti della prova assoluta, competitiva e libera, della 3x500m, mentre lo start unico della 3x4km competitiva e libera è previsto alle 11. A chiudere, indicativamente dalle 12,15 alle 12,30, saranno i più giovani con le diverse partenze delle categorie Esordienti (8 e 10 anni), Ragazzi (under 14) e Cadetti (under 16).

Per tutti, competitivi e non, è necessario pre-iscriversi entro mercoledì 23 ottobre, trasmettendo una e-mail, con i tre componenti la staffetta, il numero di tessera (solo Fidal) e la copia del certificato di visita medico-sportiva agonistica (solo non competitivi) a settetorri.aosta@gmail.com.



