Aiuto tra adolescenti via chat anonima, pronta l'app Youngle

Arriva in Valle d'Aosta il progetto 'Youngle', il primo servizio di ascolto dedicato agli adolescenti e interamente gestito dai giovani. A promuoverlo sono l'assessorato regionale alla Sanità e l'azienda Usl.

''Questo progetto in cui crediamo molto - spiega l'assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi - mette i giovani al centro, facendo in modo che siano loro i protagonisti per confrontarsi alla pari. E questa per noi è la chiave di volta. Soprattutto in un momento storico dove sono venuti meno i vincoli comunitari, rendendo le persone più sole. E vale per gli anziani ma soprattutto per i nostri giovani''. Quindi aggiunge: ''Tutti noi dobbiamo farci carico del fatto che è fondamentale tornare al principio della vita comunitaria, che vuol dire parlarsi, guardarsi negli occhi e fare fronte alla solitudine''. Con il progetto Youngle. attraverso una web app (app.youngle.it), gli adolescenti potranno contattare in modo anonimo e totalmente sicuro altri coetanei, che sono stati formati, e chattare con loro. Le conversazioni si svolgono due volte alla settimana, nella fascia oraria 20-22.

'Le finalità di questa nuova iniziativa - spiega il direttore del Serd, Gerardo Di Carlo - sono quelle di fornire la possibilità ai giovani di aiutare i propri coetanei e di intercettare precocemente il disagio psichico degli adolescenti''. Nei primi sei mesi dal 2024 sono stati 117 gli utenti nella fascia 0-24 anni presi in carico dal Serd. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 94.

'''In questo momento - dice Juri Nervo, presidente dell'associazione Essereumani onlus che porta avanti il progetto - siamo nella fase di reclutamento dei ragazzi da formare, contiamo di partire a entro fine anno con una equipe di una quindicina di adolescenti pronti ad aiutare altri adolescenti''.

Proprio per questo il Serd ha organizzato per il 18 ottobre prossimo alle 17 negli spazi di Plus (ex cittadella dei giovani di Aosta) un momento di incontro con i giovani per presentare il progetto.



