Reati sui minori, numeri quadruplicati in Valle d'Aosta

Sono stati 27 i reati a danno di minori commessi nel 2023 in Valle d'Aosta, in crescita del 286% rispetto all'anno precedente, quando erano stati sette. Nel 68% dei casi le vittime sono state di genere femminile.

I dati, elaborati dal Servizio analisi criminale della direzione centrale polizia criminale, sono stati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes alla Camera dei deputati - alla presenza del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, della vice questore della polizia di Stato Eugenia Sepe - in occasione della presentazione del Dossier indifesa 'La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo' 2024 e in vista della Giornata internazionale delle bambine (11 ottobre).

Il reato più diffuso, in Valle d'Aosta, è quello di maltrattamenti contro familiari o conviventi che passa da un solo caso registrato nel 2022 a 12 nel 2023. Aumentano anche i casi di abuso dei mezzi di correzione o disciplina (da uno a tre casi nel 2023), sottrazione di persone incapaci (nessun caso nel 2022, due nel 2023), violenza sessuale (da uno a quattro casi nel 2023), corruzione di minorenne (nessun caso nel 2022, due nel 2023), violenza sessuale aggravata (due casi nel 2023, uno l'anno precedente).

L'unico reato a registrare meno casi del 2022 è l'abbandono di persone minori o incapaci (da tre a due casi).



