Legge elettorale, centrodestra "elezione diretta presidente"

"Preso atto delle proposte che ci sono state presentate durante l'incontro dello scorso 7 ottobre, il centrodestra ribadisce la necessità di giungere, anche in Valle d'Aosta, a un cambiamento sostanziale attraverso una riforma elettorale vera. Tale riforma deve consentire ai cittadini di scegliere direttamente un presidente ed una coalizione in modo tale da assicurare la stabilità del governo e la governabilità della Regione". Così in una nota i coordinatori del centrodestra unito per la Valle d'Aosta.



