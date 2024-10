Legge elettorale, Aggravi "la nostra proposta volta al dialogo"

"Sulla legge elettorale la nostra proposta è funzionale a cercare di smuovere la situazione, non è una proposta 'prendere o lasciare', ma è propedeutica e definire un dialogo" per appurare "se ci sono le possibilità di convergere su una serie di elementi che non siano soltanto quello della preferenza o del principio di genere". Così Stefano Aggravi, capogruppo di Rassemblement Valdôtain, in merito all'attuale confronto sulla riforma delle legge elettorale.

Ieri i vertici di Rv, analogamente a quelli delle forze del centrodestra, hanno incontrato la maggioranza regionale. "Ci aggiorneremo - aggiunge Aggravi - per comprendere se tra le nostre proposte ce n'è qualcuna che può collimare con la loro visione".

La maggioranza ha messo sul tavolo l'ipotesi di tre preferenze di genere diverso e l'obbligo di una donna in giunta.

I cinque consiglieri del gruppo di Rv potrebbero essere fondamentali all'attuale maggioranza regionale a 19 per avere i 24 voti necessari a varare in via definitiva la riforma elettorale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA