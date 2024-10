Vda Aperta, ok a tre preferenze ma alternanza di genere

"Il superamento della preferenza unica deve avvenire in un'ottica di reale condizione di parità: la 'doppia preferenza di genere' è lo strumento più avanzato ed efficace nell'attuale contesto storico. In un'ottica di mediazione fra forze politiche, possiamo accogliere la proposta delle tre preferenze solo se si applica la modalità nell'esprimerle dell'alternanza di genere fra prima, seconda e terza preferenza". Lo scrive in una nota Valle d'Aosta Aperta in merito al tema della nuova legge elettorale in Valle d'Aosta.

"Per quanto attiene invece al garantire con un obbligo stringente la rappresentanza di genere nella Giunta regionale, obbligo che già doveva essere rispettato - prosegue la nota - apprezziamo che la legge regionale lo recepisca e lo faccia suo, anche ricorrendo all'Assessorato tecnico; ma altresì rileviamo che così facendo non guardiamo al futuro e agli esiti che la nuova legge elettorale dovrebbe esprimere. Quindi proponiamo che, fatto salvo il principio della rappresentanza di genere, la Giunta sia espressione della proporzionalità di genere espressa dal Consiglio regionale, perché sarebbe bizzarro e non conforme al volere dell'elettorato che il 40/50% del Consiglio regionale avesse un solo rappresentante di genere in Giunta". Infine, "riteniamo importante che la crescita normativa della legge elettorale regionale sia applicata anche alla legge elettorale per i Comuni, per facilitare la partecipazione al voto".



