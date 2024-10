Gimbe, in Valle d'Aosta lieve calo di chi rinuncia alle cure

In Valle d'Aosta la percentuale delle famiglie che ha rinunciato alle prestazioni sanitarie nel 2023 è pari al 6,3% (media Italia 7,6%), in leggera diminuzione rispetto al 2022 (6,4%). Il dato emerge dal settimo rapporto Gimbe sul servizio sanitario nazionale. L'aspettativa di vita alla nascita (dati 2023) è pari a 83,1 anni, la stessa della media italiana. Riguardo al personale sanitario (anno 2022) sono presenti: 2,4 medici dipendenti ogni mille abitanti (media Italia 2,11); 5,48 infermieri dipendenti ogni mille abitanti (media Italia 5,13); il rapporto infermieri/medici dipendenti è pari a 2,29 (media Italia 2,44).

Passando al Pnrr, riguardo alle Case della comunità (Cdc) "rispetto alle quattro da attivare entro il 2026 non è stata dichiarata attiva alcuna Cdc. La percentuale pertanto è dello 0% (media Italia 19%)". Inoltre "non è stato dichiarato attivo l'unico Ospedale di comunità da attivare entro il 2026. La percentuale pertanto è dello 0% (media Italia 13%)".

Al 31 luglio scorso la regione "ha realizzato il 20% dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva (media Italia 52%)" e "non ha realizzato alcun posto letto aggiuntivo di terapia sub-intensiva. La percentuale pertanto è dello 0% (media Italia 52%)". Infine "risulta pienamente funzionante l'unica Centrale operativa territoriale da attivare entro il 2024. La percentuale pertanto è del 100% sul totale (media Italia 59%)".



