Cva, consegnate le borse studio alle ragazze che studiano scienze

Sono state consegnate a palazzo regionale le cinque borse di studio promosse da Cva, del valore di 5.000 euro ciascuna, a studentesse valdostane meritevoli che si sono iscritte per l'anno accademico 2024-2025 ad un corso di di laurea Stem (science, technology, engineering and mathematics).

Le borse di studio sono andate a: Ejona Xhialli diplomata presso l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale 'I. Manzetti' ed iscritta alla facoltà di Informatica; Lucia Perrone diplomata presso il Liceo classico, artistico e musicale ed iscritta alla facoltà di Scienze biologiche; Nicole Truc diplomata presso il Liceo delle scienze umane e scientifico 'R. Maria Adelaide' e iscritta alla facoltà di Informatica; Arianna Anello diplomata presso l'Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès, ed iscritta alla facoltà di Ingegneria fisica; Adele Rosa, diplomata presso il Liceo scientifico e linguistico 'Edouard Bérard' e iscritta alla facoltà di Fisica.

Le borse di studio fanno parte delle iniziative promosse da Cva in ambito educativo attraverso il proprio Piano di sviluppo integrato che mira a coniugare gli obiettivi industriali con quelli di sostenibilità.

Attraverso le borse di studio Stem l'azienda intende sostenere le ragazze nel perseguimento di una formazione accademica scientifica, ancora oggi caratterizzata da un significativo divario di genere.

Il bando per l'attribuzione delle borse di studio per l'anno accademico 2025-2026 sarà pubblicato nel mese di febbraio 2025.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA