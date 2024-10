Casa di riposo JB Festaz, proclamato lo stato di agitazione

Le organizzazioni sindacali di categoria Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Savt proclamano lo stato di agitazione sindacale di tutto il personale della Casa di Riposo J.B. Festaz e chiedono la "formale attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie".

Le motivazioni dello stato di agitazione sono la "riduzione del personale nell'area socio-sanitaria e assistenziale e la volontà di mettere personale in esubero come specificato nella delibera del Consiglio di amministrazione J.B. Festaz numero 14 del 13 agosto scorso approvata poi con delibera di giunta regionale 1188 del 30 settembre ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 34/2004".

A questo si aggiunge "la mancata informazione preventiva della delibera del Consiglio di amministrazione, il mancato rispetto delle relazioni sindacali previste dal Ccrl , anche alla luce delle problematiche inerenti alla mancanza di personale e all'assenza di un piano di ricollocazione per il personale socio-sanitario con problematiche di salute certificate", concludono i sindacati.



