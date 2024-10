Hockey e rugby, contributi regionali per le squadre in serie B

La giunta regionale ha approvato un disegno di legge regionale da proporre al Consiglio Valle per la concessione di contributi a sostegno di due società sportive che quest'anno militano nei rispettivi campionati di serie B, lo Stade Valdôtain Rugby e l'Hockey Club Aosta gladiators. Per il 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 alla prima andranno 80 mila euro stagione, alla seconda 120 mila euro.

"Sono due campionati che richiedono molte trasferte", ha spiegato l'assessore allo Sport, Giulio Grosjacques, durante la conferenza stampa per illustrare i principali provvedimenti della giunta regionale. Per quanto riguarda l'hockey su ghiaccio la squadra andrà "soprattutto nel Nord-est, in un campionato a girone unico che richiede costi supplementari rispetto agli anni scorsi". Riguardo al rugby "ci sarà un campionato con squadre di Piemonte, Lombardia e Sardegna". Entrambe sono società che "hanno investito molto sui vivai giovanili" e la squadra dello Stade Valdôtain Rugby è "per la quasi totalità composta da valdostani".

L'erogazione dei contributi "è subordinata al mantenimento della categoria, la serie B, e richiede alcuni impegni, come il posizionamento del logo della Valle d'Aosta con il cuore sulle divise, oltre a iniziative promo-pubblicitarie che saranno disciplinate da una delibera di giunta che seguirà l'approvazione del ddl", ha concluso Grosjacques.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA