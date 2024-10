Protezione civile, Testolin "formazione continua e tecnologie"

"L'obiettivo è quello di farsi trovare sempre pronti, per quanto possibile, a ogni emergenza.

Proprio in considerazione dei tanti e diversi attori che, ognuno per le proprie specifiche competenze, operano sul territorio, è necessario affinare gli aspetti di coordinamento e di condivisione delle informazioni, lavorare su una formazione continua e investire su macchinari, strumentazione e tecnologie.

Esperienze articolate come questa esercitazione annuale vanno proprio in questa direzione, e risultano di estrema importanza per una sempre maggiore efficacia ed efficienza". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, anche nell'esercizio delle sue funzioni prefettizie, al termine dell'esercitazione annuale regionale di protezione civile, "forse la più complessa mai svolta in Valle d'Aosta", ha sottolineato.



Nel corso del debriefing al campo base allestito alla Grand-Place di Pollein, gli obiettivi raggiunti sono stati illustrati dail capo della Protezione civile, Valerio Segor, e dalla vice, Sara Maria Ratto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA