Simulato un incidente radiologico, test di protezione civile

Un incidente stradale con il coinvolgimento di un mezzo di trasporto per materiale radioattivo è stato simulato stamane nell'ex area Sima di Pollein in occasione di una esercitazione di protezione civile.

Sono stati impegnati i vigili di fuoco, con il nucleo chimico, biologico, radiologico e nucleare (Cbrn), il 118, la Croce rossa italiana - con il Nucleo Cbrn dell'Emilia Romagna che ha fornito le tende di decontaminazione - l'Arpa, le forze dell'ordine e i volontari di protezione civile. La simulazione rientra nel quadro dell'esercitazione annuale di protezione civile.

Domenica 6 ottobre alle 10.30 è in programma nel campo base allestito alla Grand-Place di Pollein la cerimonia di chiusura dell'esercitazione, alla quale parteciperà il presidente della Regione, Renzo Testolin. Per l'occasione, il campo base sarà aperto alla popolazione dalle ore 9 alle ore 12.

Alle 9 di lunedì 7 ottobre si terrà un test del sistema di allarme pubblico denominato 'It-alert', che consiste nell'inoltro di un messaggio di telefonia mobile, in lingua italiana e francese, con il quale si simulerà la comunicazione alla popolazione di un incidente nucleare che ha coinvolto uno degli impianti per la produzione energetica attivi oltre i confini nazionali, ma limitrofi alla Valle d'Aosta.



