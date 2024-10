Religioni insieme per la pace, in 300 in piazza ad Aosta

Sono circa 300 le persone che hanno partecipato nel pomeriggio in piazza Chanoux ad Aosta all'evento interreligioso 'Assisi-Aosta: dalla lampada alla luce'.

L'incontro è stato promosso dai rappresentanti delle chiese Cattolica, Ortodossa rumena e Valdese, della Lega islamica autonoma della Valle d'Aosta e della comunità Baha'i.

"E' nato un percorso di dialogo, di fraternità di accoglienza reciproca tra alcune fedi religiose e allora abbiamo fatto un percorso tutti insieme e oggi siamo qui per annunciare la fraternità che diventa patrimonio di tutti", ha commentato Gianpaolo Gugliotta, direttore del Centro missionario diocesano, ecumenismo e dialogo interreligioso della diocesi di Aosta.

Sul palco, oltre ai rappresentanti delle fedi religiose, è salito anche il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, che ha sottolineato: "Le guerre tra i popoli come quelle che stanno proliferando intorno a noi, ci stringono in una morsa pericolosissima e non sono che un addensato dei nostri dolori marciti dentro, delle nostre piccole violenze quotidiane. Tutti noi siamo corresponsabili del male del mondo. Per credenti e non credenti ci vuole una conversione, dobbiamo trasformare il conflitto in soluzioni, alimentando la fede che ognuno di noi coltiva in modo differente".

Dal palco è stato letto anche il messaggio del presidente della Regione, Renzo Testolin: "Questo incontro si svolge in un momento di particolare gravità, il rumore delle armi sembra sovrastare la voce di chi desidera la pace come noi. Le fedi religiose hanno un ruolo importante nella crescita, anche civile della nostra comunità e per questo motivo il dialogo interreligioso che questa sera si è voluto creare è essenziale per la pace e la convivenza tra i popoli".



