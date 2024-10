Sci, skipass giornalieri e stagionali al 50% per i valdostani

Una tariffa ridotta del 50% per i residenti in Valle d'Aosta su stagionali, giornalieri e biglietti orari in tutti i comprensori sciistici della regione e su Skyway Monte Bianco: è quanto ha approvato il consiglio direttivo dell'Associazione valdostana impianti a fune (Avif) con un progetto sperimentale per la stagione invernale 2024-25.

L'obiettivo, fa sapere l'Avif, è "avvicinare i residenti al mondo della neve".

La riduzione delle tariffe ha "un duplice obiettivo: far riscoprire agli abitanti le opportunità della montagna, avvicinarli allo sci e incentivare le nuove generazioni a vivere in Valle d'Aosta, rendendole più consapevoli delle risorse che il loro territorio offre anche in termini occupazionali".

Per l'Avif "il coinvolgimento attivo dei residenti può infatti portare a un modello di sviluppo sostenibile, capace di guardare oltre il turismo e di incentivare un rapporto armonioso tra il territorio e chi lo abita. In sintesi, questo sforzo rappresenta una nuova visione che riguarda i suoi abitanti, con l'obiettivo di creare un legame duraturo tra il territorio, la sua popolazione e le sue risorse naturali; di oggi e di domani".





