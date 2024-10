Università, Sapinet "lavori nella palazzina Giordana al via nel 2025"

"Dopo l'inaugurazione della palazzina didattica 'ex Zerboglio' del 26 settembre scorso, e l'avvio dell'attività dell'Università della Valle d'Aosta presso i nuovi locali, il cronoprogramma prevede l'avvio degli interventi di sistemazione della palazzina Giordana, che ospiterà il Rettorato, gli uffici amministrativi, aule studio e locali di servizio per l'Università e i cui lavori partiranno nel corso del 2025. La Regione sta lavorando ad una progettazione ampliata e integrata con la progettazione dell'infrastruttura relativa alla centrale energetica, che insiste proprio nell'area di cantiere della palazzina Giordana".

Così l'assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet, rispondendo a un'interpellanza di Rassemblement Valdôtain sul completamento dei lavori nell'area della nuova sede dell'Università della Valle d'Aosta.

Invece, ha aggiunto, "per quanto riguarda la palazzina Beltricco, l'intervento di recupero della stessa non è al momento ancora finanziato; sarà oggetto del secondo stralcio di lavori del secondo lotto. L'intervento è tra gli obiettivi del Defr e, quando sarà finanziato, potrà diventare obiettivo di Siv unitamente alle indicazioni sul recupero. È già stata completata, invece, la sistemazione delle aree limitrofe alla palazzina Giordana, nell'ambito dei lavori sugli spazi esterni dell'ex piazza d'armi recentemente resi fruibili e inaugurati".

"Per quanto riguarda la sistemazione in capo al Comune di Aosta di piazza della Repubblica - ha proseguito l'assessore -, vale la pena sottolineare che effettivamente alcuni lavori di corredo della sistemazione prevista interesseranno parzialmente la piazza. L'obiettivo è di realizzarli prima e in maniera compatibile con i futuri progetti del Comune per la sistemazione e la riqualificazione di piazza della Repubblica. In merito ai parcheggi, allo stato attuale l'intervento sul Polo universitario ha visto la realizzazione di due parcheggi esterni per un totale di 200 stalli complessivi, consegnati al Comune nel settembre 2021. In più, a servizio dell'ateneo, è stato realizzato un parcheggio interrato pluripiano sotto la nuova palazzina didattica per un totale di 111 stalli, di cui 34 al primo piano interrato, già ultimati, e 77 al secondo piano interrato, in fase di completamento".

Il capogruppo Aggravi ha replicato: "Resto dell'idea che sul Polo universitario si sarebbe dovuto procedere con la realizzazione completa dell'idea, tra cui il parcheggio multipiano sotto la piazza d'armi e la realizzazione della palazzina Urli. Oggi, invece, continuiamo a produrre progetti e pensare a demolizioni/ricostruzioni. Non ho poi ben compreso quali sinergie si intendono porre in essere con il Comune di Aosta. Nel complesso occorre considerare che se l'Università vorrà svilupparsi ancor di più, c'è la necessità di fare dei ragionamenti perché è inutile pensare a nuovi corsi se non si hanno spazi".



