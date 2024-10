Uomo scomparso nel milanese, ricerche anche in Valle d'Aosta

Sono state attivate anche in Valle d'Aosta le ricerche di Francesco Capuzzo, di 33 anni, di Basiglio (Milano) scomparso da casa il 24 settembre. A sporgere denuncia ai carabinieri è stata la madre dell'uomo, non riuscendo più a contattarlo. Le ricerche in questo momento si stanno concentrando nella zona del Gran San Bernardo, in particolare verso Saint-Oyen, dove è stata agganciata l'ultima cella telefonica. Dell'auto, una Kia Rio nera targata FA097EB, ancora nessuna traccia. Anche l'associazione Penelope Lombardia lancia un appello per chi lo avesse visto. Capuzzo è alto un metro e 85 centimetri, pesa 90 chili ha capelli castani e occhi verdi.



