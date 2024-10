Fridays For Future torna in piazza ad Aosta

"La crisi climatica colpisce anche la Valle d'Aosta: alluvioni, scioglimento dei ghiacciai e scelte ecologicamente rischiose richiedono un'azione immediata.

L'11 ottobre, dalle 9 in Piazza Arco d'Augusto, ad Aosta, la comunità si unirà allo sciopero nazionale per chiedere alla Regione azioni concrete per affrontare questa emergenza". E' quanto si legge in una nota dell'associazione Fridays For Future che annuncia un corteo nel centro storico e, nel pomeriggio, negli spazi di Plus (ex Cittadella dei Giovani), un convegno con scienziati ed esperti per approfondire la questione climatica.

"Negli ultimi mesi la nostra regione, come molte altre in Italia, è stata colpita da alluvioni devastanti - si legge nella nota - che hanno provocato danni ambientali, sociali ed economici significativi. Questi disastri non sono eventi casuali né isolati. L'aumento delle temperature globali di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali sta già causando impatti significativi sull'ambiente, aumentando drasticamente il rischio di cambiamenti pericolosi e potenzialmente catastrofici su scala globale. Il riscaldamento sta accelerando lo scioglimento dei ghiacciai, tanto che recentemente il disgelo ha portato allo spostamento dei confini tra Italia e Svizzera. Nei prossimi decenni, gli effetti del cambiamento climatico saranno devastanti per la nostra regione.

