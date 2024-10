Dalla Regione Vda 6,1 milioni per sostegno agli affitti

La Giunta regionale ha approvato il Bando per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2024. "Destiniamo 6,1 milioni di euro per il sostegno alla locazione - spiega in una nota l'assessore alle politiche sociali, Carlo Marzi - che rimane una fondamentale e concreta risposta alle necessità di molte famiglie rispetto al disagio abitativo e che l'amministrazione è impegnata a rendere meno burocratica, più equa ed accessibile. Come per lo scorso anno, con questo nuovo bando agevoliamo ulteriormente l'utente nella compilazione della domanda: non sarà più necessario presentare gran parte della documentazione, i dati richiesti potranno essere indicati attraverso semplice autocertificazione e gli uffici sono disponibili anche tramite numero verde a fornire supporto nella presentazione della domanda".

La deliberazione definisce requisiti, misure e criteri per la concessione dei contributi, con l'apertura delle domande a partire da mercoledì 23 ottobre 2024, e fino a lunedì 16 dicembre 2024. La domanda di assegnazione del contributo potrà essere presentata esclusivamente on-line.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA