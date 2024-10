Il Marché au Fort festeggia 20 anni

Compie 20 anni il Marché au Fort, manifestazione dedicata alle eccellenze agroalimentari della Valle d'Aosta. L'appuntamento - organizzato dall'assessorato regionale all'agricoltura in collaborazione con la Chambre valdotaine e Slow food - è in programma il 12 e il 13 ottobre nel borgo di Bard. Saranno circa 80 le aziende presenti, dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole.

"Ventanni sono un evento importante da festeggiare - ha detto l'assessore Marco Carrel - e presenteremo il meglio della nostra agricoltura in un luogo pieno di cultura. Dietro ad ogni prodotto c'è una storia che deve essere raccontata ma soprattutto c'è la Valle d'Aosta. Vogliamo anche ribadire l'importanza del 'chilometro zero', mettendo produttori e consumatori a contatto". Nella due giorni sono previsti degustazioni, eventi gastronomici, mostre, escursioni, spettacoli folcloristici, rievocazioni storiche e laboratori per bambini. Ospiti della rassegna saranno, inoltre, l'Associazione valdostana olivicoltori di Donnas, le more di gelso di Racconigi, il peperone di Capriglio, la nocciola di Cortemilia e il Castelmagno.

"Il Marché au Fort - ha aggiunto Roberto Sapia, presidente della Chambre valdotaine - riscuote sempre più successo e una maggiore partecipazione. E' una vetrina delle eccellenze valdostane. Il settore agroalimentare è in buona salute in Valle d'Aosta, le nostre aziende sono invitate sempre più spesso fuori valle: c'è una grande attenzione verso i prodotti valdostani con conseguente ricaduta sulle imprese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA