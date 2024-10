"Diamo energia al cambiamento", road show Gse in Valle d'Aosta

Tappa valdostana per il road show del Gestore dei servizi energetici (Gse). "Diamo energia al cambiamento" è il titolo dell'iniziativa, finalizzata a far conoscere i meccanismi incentivanti e diffondere la cultura della sostenibilità attraverso incontri specifici con le scuole, le pubbliche amministrazioni locali e le imprese.

Dopo un incontro con gli studenti dell'Isiltep di Verres, a Palazzo regionale di Aosta si è svolto un evento dal titolo 'La transizione energetica: Gse incontra i Comuni, le Pa e le partecipate pubbliche' che ha preceduto un appuntamento con i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle imprese del territorio. Il Gse ha anche premiato i comuni di Hone, Charvensod, Pollein e Donnas come enti locali virtuosi che si sono contraddistinti nell'implementazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico. Inoltre l'attestato di "Testimonial della transizione energetica" è stato conferito ai comuni di Aosta e Courmayeur.

"Oltre il 70% dei comuni valdostani è assistito e supportato dal Gse nei progetti di decarbonizzazione dei consumi e la Valle d'Aosta è la regione italiana con il miglior rapporto tra consumi energetici e produzione di energia da fonti rinnovabili.

Gli impianti fotovoltaici installati nella Regione sono 4.120, in aumento del 6,7% rispetto a fine 2023, per una potenza installata totale di 38 MW, in aumento dell'8% rispetto a fine 2023. L'introduzione dell'autoconsumo diffuso e delle Comunità energetiche rinnovabili, non potrà che accrescere questi dati e garantire alla Valle d'Aosta una stabile indipendenza energetica del proprio territorio" ha osservato il presidente del Gse, Paolo Arrigoni. "La transizione energetica è una sfida che coinvolge tutti noi. Questa giornata ha un forte valore simbolico: la collaborazione attiva della comunità è determinante per costruire un futuro energetico più sostenibile e democratico, nel pieno rispetto delle specificità del nostro territorio, garantendo un futuro sostenibile alle generazioni future" ha aggiunto il vicepresidente della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy.

Infine il presidente della Chambre Valdôtaine, Roberto Sapia: "La transizione energetica è una delle sfide più importanti ed attuali che coinvolgono il nostro sistema produttivo. Non è solamente di una questione di sostenibilità aziendale o ambientale, ma è anche un importante passaggio culturale e sociale".



