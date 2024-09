Geenna, Libera "occorrono gli anticorpi contro la 'ndrangheta"

"Quello che noi possiamo fare è non smettere di mettere in luce determinate problematiche, determinate situazioni, e fare in modo che chi amministra si renda conto sempre di più che questa non è una possibilità ma è una realtà per la quale bisogna avere, diciamo così, gli anticorpi". Così Donatella Corti, referente di Libera Valle d'Aosta, dopo la sentenza del processo d'appello-bis di Geenna sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta, con tre condanne e un'assoluzione.

La pronuncia della terza sezione penale della Corte d'appello di Torino, dice Corti, "ci spinge ad essere comunque sempre più attenti. il fatto di esserci costituiti parte civile nel processo ci ha permesso anche di conoscere meglio determinati fenomeni, iniziare a capire, a leggere meglio il nostro territorio". In questo senso Libera Valle d'Aosta si appresta a partecipare a una tre giorni a Lamezia Terme "contro mafia e corruzione, proprio specifica sulla 'ndrangheta".



