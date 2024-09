Cinque vini valdostani premiati dal Gambero Rosso

Sono cinque i migliori vini della Valle d'Aosta secondo il Gambero Rosso, che ha assegnato loro i 'Tre bicchieri' 2025. Il riconoscimento è andato a Sopraquota 900 '22 Rosset Terroir, Vda Chambave Moscato Passito Prieuré '21 La Crotta di Vegneron, Vda Nebbiolo Dessus '22 Pianta Grossa, Vda Petite Arvine '23 Elio Ottin, Vda Petite Arvine Les Fréres '22 Grosjean.

Secondo il Gambero Rosso "il vero cambio di marcia dell'enologia della Valle, è stato di tralasciare l'idea di confrontarsi con il resto del paese e con l'estero nel campo dei vini potenti e concentrati, e di fare emergere quindi il carattere conferito dal clima e dai terroir locali. In poche parole, i produttori hanno avuto il coraggio di offrire vini più leggeri e beverini.

Da allora è ripartito l'interesse per i Petit Rouge e per i Nebbiolo, mentre la Petite Arvine si sta lentamente sostituendo allo Chardonnay. Dal canto suo il Pinot Nero, fruttato, fresco e spigoloso, ma indubbiamente di facile beva, esprime senza menzogne il carattere valdostano. Con un po' di coraggio e di conoscenza in più potrebbe seguire anche il Syrah, il cui potenziale in Valle è indubbio, se si puntasse su vini più sottili e leggeri, che propongono aromi di pepe e violetta più che quelli di prugna matura".



