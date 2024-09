Tumori al seno, Lilt "abbassare l'età dello screening a 40 anni"

"L'abbassamento dell'età dello screening a 40 anni, con cadenza annuale", è tra gli "obiettivi, urgenti e imperativi, che Lilt individua e si impegna a raggiungere per azzerare la mortalità legata al cancro al seno".

Così il presidente della Lilt, Valle d'Aosta, Salvatore Luberto, in vista di 'Ottobre rosa', il mese della prevenzione femminile.

Lo screening - che " è in grado di ridurre del 40% la mortalità per questa patologia" - in Valle d'Aosta è "attualmente è già riservato alle donne di età compresa tra i 45 e i 69 anni, accompagnato anche dall'esecuzione dell'ecografia (visto che il tumore al seno colpisce nel 30% dei casi donne al di sotto dei 50 anni)".

Tra le altre istanze di Lilt vi sono anche "il coinvolgimento diretto e attivo del mondo scolastico per sensibilizzare e insegnare il valore dell'autopalpazione alle ragazze; periodici e codificati controlli clinico-strumentali per le donne già colpite dal cancro al seno per il relativo monitoraggio" e "l'istituzione di Breast unit, già presente in Valle d'Aosta, per una qualificata continuità sanitaria ed assistenziale 'dedicata' alle oltre 850.000 donne italiane con il vissuto cancro al seno e alle loro famiglie, con un approccio umano e personalizzato".

Durante tutta la campagna, che interesserà l'intero mese di ottobre, anche in Valle d'Aosta, la sede della Lilt sarà "a disposizione dell'utenza gratuitamente per informazioni e visite senologiche".



